EURO 2020'de erken final! Ev sahibi Almanya, Fransa karşısında (CANLI)

2020 Avrupa Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. 1 ay boyunca sürecek futbol şöleninde turnuvanın en güçlü ekipleri arasında yer alan Portekiz, Fransa ve Almanya, F Grubu'nda mücadele edecek.

F Grubu'nun ilk maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Grubun ve günün son maçında ise adeta bir erken final niteliğinde olan Fransa ve Almanya karşı karşıya geliyor.

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, tarihinin en iyi jenerasyonlarından biriyle Avrupa Şampiyonası'nda da geniş bir kesimin birinci favorisi olarak görülüyor.

Almanya ise son yıllardaki kadro kalitesinin daha altında olmasına rağmen birçok yıldızıyla EURO 2020'nin favorileri arasında bulunuyor. Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | FRANSA 0-0 ALMANYA

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İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kante, Rabiot, Pogba, Griezmann, Benzema, Mbappe.

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, İlkay Gündoğan, Kroos, Kimmich, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry.