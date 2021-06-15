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Giriş Tarihi: 15.6.2021 21:48 Son Güncelleme: 15.6.2021 21:54

'de erken final! Ev sahibi , karşısında (CANLI)

EURO 2020'de erken final! Ev sahibi Almanya, Fransa karşısında CANLI

'nin en zorlu grubu olan F Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. Portekiz ve Macaristan'ın da bulunduğu grupta, ilk maçlar oynanıyor. Turnuvada final oynayabilecek güçte olan 3 takımın birden yer aldığı F Grubu, adeta bir erken finale sahne olacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

2020 Avrupa Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. 1 ay boyunca sürecek futbol şöleninde turnuvanın en güçlü ekipleri arasında yer alan Portekiz, ve , F Grubu'nda mücadele edecek.

F Grubu'nun ilk maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Grubun ve günün son maçında ise adeta bir erken final niteliğinde olan Fransa ve Almanya karşı karşıya geliyor.

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, tarihinin en iyi jenerasyonlarından biriyle Avrupa Şampiyonası'nda da geniş bir kesimin birinci favorisi olarak görülüyor.

Almanya ise son yıllardaki kadro kalitesinin daha altında olmasına rağmen birçok yıldızıyla 'nin favorileri arasında bulunuyor. Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | FRANSA 0-0 ALMANYA

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İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kante, Rabiot, Pogba, Griezmann, Benzema, Mbappe.

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, İlkay Gündoğan, Kroos, Kimmich, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry.

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EURO 2020'de erken final! Ev sahibi Almanya, Fransa karşısında (CANLI)
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