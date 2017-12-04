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, itirafçı oldu; 'cü futbolcuları anlattı!

Giriş Tarihi: 4.12.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 10:08
Zafer Biryol, itirafçı oldu; FETÖ'cü futbolcuları anlattı!

Eski milli futbolcu ’un, ’nün tüm spor yapılanmasını tek tek anlattığı ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest kalan Biryol’un, sonrası elebaşının çağrısının ardından ’ya 800 bin TL yatırdığı öğrenildi.

Futbolda / ilişkisini araştıran İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, itirafçı 'ün ifadelerini genişleterek kullanıcısı ve FETÖ bağlantılı futbolcular hakkında çalışma başlattı. İlk olarak eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı ve tutuklandı. Son operasyon ise Çatkıç ile birlikte sohbetlere katılan milli futbolcu 'a yönelik oldu.

Biryol'un, ByLock kullanıcısı olması ve himmet vermesi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Biryol'un, sonrası FETÖ'nün 'ya yönelik yaptığı çağrının ardından bankaya 800 bin TL yatırdığı ortaya çıktı.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Biryol, FETÖ'nün spor yapılanması içindeki tüm ilişkileri anlattı. Denetimli serbestlikle salıverilen Biryol'un itirafçı olduğu öğrenildi.

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'SPOR ABİLERİ' İRTİBATI HİÇ KESMEMİŞ

Biryol'un FETÖ ile ilk temasının, bir arkadaşı kanalıyla 2001/2002 sezonunda Göztepespor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Biryol, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığını anlatırken, spor abilerinin kendileri ile irtibatı kesmediğini de itiraf etti.

Yapılan soruşturma kapsamında itirafçı olduğu için serbest bırakılan Biryol'un, kod isimleri ile birlikte bildiği şüphelileri anlattığı öğrenildi. Biryol, 'spor imamı'nın FETÖ'cü tüm futbolcular üzerinde etkili olduğunu da ifade etti.

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Zafer Biryol, itirafçı oldu; FETÖ'cü futbolcuları anlattı!
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