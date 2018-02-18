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Dilmen'den Kocaman'a Guardiola benzetmesi

, 'nin 'u 3-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 17.2.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 01:34
Dilmen'den Kocaman'a Guardiola benzetmesi

'in 22. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını şöyle değerlendirdi:

gibi ince hesap yapan bir adamın, maç 3-0 iken, tek riskli oyuncu 'yken, oyuncuyu bilerek cezalı duruma düşürmesi lazım. Bana göre kesin hata yaptı. Hem Quaresma, İsmail'e ters geliyor. Guardiola'nın takımlarında hedef ne? Topu bir an önce almak. Fenerbahçe de bugün topun rakipte en az kalması konusunda rekorlardan birini kırmıştır. Bu işin uzmanı Guardiola. gibi minimum hatayla giden, risk pek almaz. Oyunda da, hayatta da böyle... Hasan Ali'yi çıkarmasını beklerdim. Şimdi karşıda Quaresma oynayacak. Şener sağda, Isla solda oynayabilir Beşiktaş maçında. Aatıf'ı bugün Alanyaspor formasıyla görseydik kim ne derdi? Fernandao için de aynı şey geçerli... 10 üzerinden en yüksek puanı Giuliano'ya veririz. Fenerbahçe'nin 11'i sol bek dışında belli. Valbuena bugün oyundaydı ama haftaya yedek. O da biliyor. Takım Aykut Hoca'ya uyuyor artık. Bunun için de kulübün arkasında durması gerekiyor. Aykut Hoca ile devam kararı, doğru karardı.

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