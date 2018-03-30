Aziz Yıldırım 'başkan adaylığını' açıkladı

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlediği basın toplantısı ile başkan adaylığını açıkladı. Aziz Yıldırım, "Onur ve gururla Fenerbahçe Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

ASpor CANLI YAYIN

KENDİSİNE YAYIN YASAĞI GETİRDİ!

Aziz Yıldırım, basın toplantısında kendisine sansür uyguladı! Daha önce kulübün yayın organlarını seçim sürecinde kullanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, FBTV'ye basın toplantısının canlı yayınlanmaması talimatını verdi. Yıldırım'ın adaylık toplantısı, Ali Koç'ta olduğu gibi resmi organlarda haber olarak verilecek ancak canlı yayın olmayacak. Toplantı Çırağan Palace Kempinski Hotel'de düzenlenecek. Yıldırım, seçim sürecinde kulüp tesislerini kullanmama adına toplantıyı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapmama kararı aldı.

İZMİR'DE DE BİR TOPLANTI VAR

Diğer başkan adayı Ali Koç ise akşam saatlerinde İzmirli kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelecek. Saat 18.30'da üyelerle yemekte bir araya gelecek olan Koç, saat 20.00'de kongre üyeleri ve taraftarların sorularını yanıtlayacak.