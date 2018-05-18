Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Doğan Babacan için saygı duruşu

için

'ın vefatı nedeniyle, bu hafta sonu oynanacak lig maçları öncesinde yapılacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 14:52
Doğan Babacan için saygı duruşu

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle, bugün ve yarın liglerde yapılacak müsabakaların öncesinde nda bulunulacak.

ndan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemimiz, eski MHK başkanlarından Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle 18 ve 19 Mayıs'ta oynanacak Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig play-off ve TFF 2. Lig play-off maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. İsteyen kulüpler de siyah kol bandı takarak sahaya çıkabilecek." ifadeleri yer aldı.

Doğan Babacan kimdir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğan Babacan için saygı duruşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN