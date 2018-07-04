Arsene Wenger'den Jack Wilshere yorumu: Fenerbahçe'ye transferi halinde...

Fransız efsane teknik adam Arsene Wenger, eski öğrencisi Jack Wilshere ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu hakkında beIN Sports'a konuştu. Wenger, "Wilshere, fantastik bir futbol aklına sahip. Ona güvendiğinizde baskıyı kaldırabilir. Fenerbahçe'ye giderse, yaratıcı bir katkı sağlar" dedi. Wenger, Cocu hakkında ise, "Hollanda'da şampiyonlukları var ama artık işi daha zor... Ancak onun hem Fenerbahçe hem de kulübün yeni başkanı için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Kurulacak yeni takım için Cocu kesinlikle doğru karar" değerlendirmesini yaptı.

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