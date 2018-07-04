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'den yorumu: 'ye transferi halinde...

Efsane teknik adam , ’nin yeni teknik direktörü 'ya övgüler yağdırırken, eski öğrencisi ’ın da sarı-lacivertlilere transferi halinde çok faydalı olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Arsene Wenger'den Jack Wilshere yorumu: Fenerbahçe'ye transferi halinde...

Fransız efsane teknik adam , eski öğrencisi ve 'nin yeni teknik direktörü hakkında beIN Sports'a konuştu. Wenger, "Wilshere, fantastik bir futbol aklına sahip. Ona güvendiğinizde baskıyı kaldırabilir. Fenerbahçe'ye giderse, yaratıcı bir katkı sağlar" dedi. Wenger, Cocu hakkında ise, "'da şampiyonlukları var ama artık işi daha zor... Ancak onun hem Fenerbahçe hem de kulübün yeni başkanı için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Kurulacak yeni takım için Cocu kesinlikle doğru karar" değerlendirmesini yaptı.

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Arsene Wenger'den Jack Wilshere yorumu: Fenerbahçe'ye transferi halinde...
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