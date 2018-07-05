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transferinde tek sorun imza parası

Bonservisi elinde olan İngiliz orta saha oyuncusu , sözleşme için 'den fazladan 4 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe ise rakamı 1.5-2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Jack Wilshere transferinde tek sorun imza parası

Dış transferdeki ilk büyük bombasını ile patlamak isteyen , oyuncuya 5 yıllık mukavele karşılığında sezon başına 3 milyon 250 bin Euro önerdi. Taraflar garanti ücret konusunda anlaşırken, tek sorunun imza parasında yaşandığı öğrenildi. 'le olan sözleşmesini yenilemeyen İngiliz orta sahanın sözleşme imzalamak için ekstradan 4 milyon Euro istediği, yönetimin ise bu rakamı 1.5-2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalıştığı öğrenildi. Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, yıldız oyuncuya West Ham'ın da kanca attığı bildirildi. İngiliz basını, 'ın menajeri Pellegrini'nin, Wilshere ile görüştüğünü duyurdu.

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Jack Wilshere transferinde tek sorun imza parası
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