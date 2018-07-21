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'nun golü 'a yetmedi

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren , kampın üçüncü hazırlık maçında İspanyol ekibi 'y 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın tek golü yeni transfer 'dan geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 21:22
Henry Onyekuru'nun golü Galatasaray'a yetmedi

, İsviçre kampındaki üçüncü hazırlık maçında İspanya'nın takımına 2-1 yenildi.

İsviçre'nin Fribourg kentindeki St. Leonard Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, İsmail Çipe, Martin Linnes, , Maicon Roque, Lionel Carole, , Fernando Reges, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferler ve Muğdat Çelik de sonradan oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada Valencia'nın gollerini 36. dakikada Ruben Vezo ve 52. dakikada Toni Lato atarken, Galatasaray'ın golünü ise yeni transfer Henry Onyekuru 69. dakikada kaydetti. Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü attı.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ DE İZLEDİ

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti. Cengiz, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile maçı izledi. Cengiz ve Albayrak maç öncesi tribüne çıkarak taraftarları selamladı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Müsabakayı 2 bin 600 taraftarın takip ettiği açıklandı.

KAMP SONA ERDİ

Galatasaray, Valencia maçıyla İsviçre'deki kamp çalışmalarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, Zürih ve Montrö kentlerinde gerçekleştirilen 15 günlük kampta 3 hazırlık maçı yaptı. Bu karşılaşmalarda İsviçre'nin 2. Lig ekiplerinden Wil 1900'ü 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 3-1, İspanya temsilcisi Valencia'ya da 2-1 yenildi. Galatasaray, bu gece İstanbul'a dönecek.

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Henry Onyekuru'nun golü Galatasaray'a yetmedi
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