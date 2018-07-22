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'ta 'nin yerine 3 aday

, Fulham’a giden İspanyol kaleci 'nin yerine , ya da ’dan birini alacak.

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Beşiktaş'ta Fabri'nin yerine 3 aday

İki sezon önce kulübe bonservis bedeli olmadan kazandırılan 'yi 6 milyon 400 bin Euro karşılığında Fulham'a satan , kaleci listesini oluşturdu. 30 yaşındaki İspanyol file bekçisi yerine alternatifli bir liste hazırlayan siyah-beyazlı yönetim, öncelikle Bursasporlu için kulübüyle görüşecek. Bursaspor'un başkanı Ali Ay, "Teklifleri değerlendirebiliriz" demeciyle transfere açık kapı bırakmıştı. Beşiktaş istediği maddi koşulların üzerinde bir talep gelirse yabancı alternatiflere yönelecek. Arsenal'in ve Kolombiya Milli Takımı'nın kalecisi , yabancı olarak ilk seçenek... Uzun yıllardır istenen Ospina'nın şartları ağır gelirse Porto'dan da konuşulan bir diğer alternatif. Siyah-beyazlılar bir an önce kaleci transferini halletmek istiyor.

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Beşiktaş'ta Fabri'nin yerine 3 aday
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