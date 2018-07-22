Beşiktaş'ta Fabri'nin yerine 3 aday

İki sezon önce kulübe bonservis bedeli olmadan kazandırılan Fabri'yi 6 milyon 400 bin Euro karşılığında Fulham'a satan Beşiktaş, kaleci listesini oluşturdu. 30 yaşındaki İspanyol file bekçisi yerine alternatifli bir liste hazırlayan siyah-beyazlı yönetim, öncelikle Bursasporlu Harun Tekin için kulübüyle görüşecek. Bursaspor'un başkanı Ali Ay, "Teklifleri değerlendirebiliriz" demeciyle transfere açık kapı bırakmıştı. Beşiktaş istediği maddi koşulların üzerinde bir talep gelirse yabancı alternatiflere yönelecek. Arsenal'in ve Kolombiya Milli Takımı'nın kalecisi David Ospina, yabancı olarak ilk seçenek... Uzun yıllardır istenen Ospina'nın şartları ağır gelirse Porto'dan Jose Sa da konuşulan bir diğer alternatif. Siyah-beyazlılar bir an önce kaleci transferini halletmek istiyor.

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