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, ’e ayrılığın sebebini açıkladı

'ın 6 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden 'a sattığı , ayrılığının gerekçesini teknik direktör 'e anlattı. İngiltere'de forma giymenin hayali olduğunu belirten Fabri, bu fırsatın bir daha eline geçemeyeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Fabri, Şenol Güneş’e ayrılığın sebebini açıkladı

'ın 6 milyon Euro'ya 'nin takımına sattığı ve KAP'a da bildirimde bulunduğu İspanyol kaleci , ayrılmadan önce teknik direktör 'ün gönlünü aldı. Fabri'nin Güneş ile yaptığı görüşmede ayrılık sebebini açıkladığı ve "Sezon sonu sözleşmem sona eriyor. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Siz de bana çok şey kattınız. Beşiktaş sakatlığımdan sonra bana sahip çıktı, Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi. Hem de muhteşem bir şampiyonluk yaşadım. Beşiktaş'ta bütün hayallerimi gerçekleştirdim; biri hariç. Premier Lig'de oynamayı çok istiyorum. Bu fırsat bir daha elime gelmeyebilir. O yüzden ayrılmak istiyorum" dediği belirtildi.

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Fabri, Şenol Güneş’e ayrılığın sebebini açıkladı
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