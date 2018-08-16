Son dakika: Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'a resmi teklifte bulundu

BeinSports'un haberine göre, Sarı-lacivertli ekip, Emre Akbaba için Alanyaspor'a transfer resmi teklifi iletti. Sürpriz sayılabilecek bir transfer hamlesi ile Emre Akbaba'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin bu hamlesinin karşılığının birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon dikkatleri üzerine çeken Akbaba için, Galatasaray'ın ve yurt dışından takımların da devrede olduğu biliniyor.

EMRE AKBABA KİMDİR?

2012 yılında Türkiye'ye gelerek Antalyalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatınageçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.