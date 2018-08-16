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Son dakika: , için 'a resmi teklifte bulundu

Son dakika haberi... Fenerbahçe, özellikle Galatasaray ile adı anılan için Aytemiz 'a resmi transfer teklifinde bulundu.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 16:02
Son dakika: Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'a resmi teklifte bulundu

BeinSports'un haberine göre, Sarı-lacivertli ekip, için 'a resmi teklifi iletti. Sürpriz sayılabilecek bir transfer hamlesi ile Emre Akbaba'yı transfer etmek isteyen 'nin bu hamlesinin karşılığının birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon dikkatleri üzerine çeken Akbaba için, Galatasaray'ın ve yurt dışından takımların da devrede olduğu biliniyor.

EMRE AKBABA KİMDİR?

2012 yılında Türkiye'ye gelerek Antalyalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatınageçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

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Son dakika: Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'a resmi teklifte bulundu
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