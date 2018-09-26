Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye dönecek mi?

1- Cocu ocak ayına kadar gitmez

2- Comolli Ersun Yanal'la çalışmak istemez

3- Ali Koç kesin bir dille istememişti

4- Yanal uzun vadeli planların hocası değil

Fenerbahçe'de 1-1 biten Beşiktaş derbisinin sonucu taraftarı mutlu etmedi, Fırat Aydınus'un son düdüğünün ardından tribünler "Ersun Yanal" tezahüratlarıyla inledi. Cocu'nun sezon başından bu yana takımı oturtamaması ve alınan sonuçlar, taraftardaki kredisini bitirirken, sarılacivertliler maç sonrasında Başkan Ali Koç'a isteklerini yinelediler. Başkan, "Hani sabredecektiniz? Çok insafsızsınız"diyerek sitem etse de, Fenerbahçe taraftarının isteği ortada. Peki bu işin oluru var mı? İşte SABAH farkıyla tüm detaylarına kadar Fenerbahçe ve Ersun Yanal gerçeği.

1- PHİLLİP COCU ŞU ANDA GİTMİYOR

Ersun Yanal'ın kısa vadede takımın başına geçmesi zor görünüyor. Çünkü derbi maçın ilk yarısında oynanan futbol yöneticileri memnun etti. Cocu'nun gönderilmesi fikri şimdilik rafa kalktı. Ali Koç'un ifadesiyle "Büyük bir facia olmazsa" Hollandalı ocak ayına kadar takımın başında kalacak. Bu süreç içerisinde teknik direktör değişimi mümkün değil.

2- COMOLLİ KALIRSA İMKANSIZ!

Cocu ayrılsa bile, Damien Comolli faktörü Ersun Yanal'ın önündeki en büyük engel. Yanal, başında bir sportif direktörle göreve gelmek istemez. Zaten bunu bilen Comolli de yeni bir teknik direktör seçerken Yanal'ı listenin sonlarına atacaktır. Cocu ile birlikte Comolli de görevden alınmazsa Yanal'ın ikinci kez Fenerbahçe'de göreve gelmesi imkansız.

3- 'HAYALİMİ ANLAMAMIŞSINIZ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, seçim sürecindeki söylemleri de Ersun Yanal'ın önünde engel olarak duruyor. Koç, başkan olmadan önce kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldiği bir organizasyonda kendisine yöneltilen Ersun Yanal sorusuna "Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamamışsınız" yanıtını vermiş ve polemiklerin önünü tıkamıştı.

4- İKİ SEZONU TAMAMLAYAMADI

Tüm bu etkenlerin yanı sıra Ersun Yanal büyük takımlarda uzun vadeli plan kuramamasıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra tam üç kez göreve geldiği Trabzonspor'da hiç iki sezonu tamamlayamadı. Bu özelliğiyle Ersun Yanal, Ali Koç ve yönetiminin hayal ettiği uzun vadeli yatırım yapılacak teknik direktör profiline uymuyor.