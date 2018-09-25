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'de şok ayrılık!

Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi gözden çıkaran 'de sürpriz bir oyuncuyla yollar ayrılıyor.

Giriş Tarihi: 25.09.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 12:20
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'de şok ayrılık!
Fenerbahçe'de şok ayrılık!

, geçen sezonun ikinci yarısına damga vuran yıldız ismiyle yollarını ayırma kararı aldı.

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'de şok ayrılık!
Fenerbahçe'de şok ayrılık!

-Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun programında açıklamalar yapan Tümer Metin, sarı-lacivertli bir oyuncunun Arabistan yarımadasından bir takımla anlaştığını ve önümüzdeki hafta transferin açıklanacağını ifade etti.

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'de şok ayrılık!
Fenerbahçe'de şok ayrılık!

beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den Roberto Soldado hakkında flaş bir açıklama geldi.

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'de şok ayrılık!
Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu söyledi.

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'de şok ayrılık!
Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde" dedi.

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'de şok ayrılık!
Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Frey'in takıma gelişiyle birlikte 3. forvet konumuna gelen İspanyol futbolcu, kariyerine Arabistan'da devam edecek.

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'de şok ayrılık!
Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Cocu'nun kadroda düşünmediği Soldado, geçtiğimiz sezon başı takıma dahil olmuştu.

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