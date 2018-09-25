Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi gözden çıkaran Fenerbahçe'de sürpriz bir oyuncuyla yollar ayrılıyor. Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısına damga vuran yıldız ismiyle yollarını ayırma kararı aldı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun programında açıklamalar yapan Tümer Metin, sarı-lacivertli bir oyuncunun Arabistan yarımadasından bir takımla anlaştığını ve önümüzdeki hafta transferin açıklanacağını ifade etti. beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den Roberto Soldado hakkında flaş bir açıklama geldi. Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu söyledi. Tümer Metin, 'Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde' dedi. Frey'in takıma gelişiyle birlikte 3. forvet konumuna gelen İspanyol futbolcu, kariyerine Arabistan'da devam edecek. Cocu'nun kadroda düşünmediği Soldado, geçtiğimiz sezon başı takıma dahil olmuştu.