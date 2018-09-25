Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

ÇİMİN ALTINA SAKLANACAK

Boks maçları olur, 12 raunt sürer. Öyle maç oluyor ki bir taraf düşecek diye bekliyoruz. 12. raundun sonunda iki taraf sevinir. Bu iki takım da 11 raunt hiçbir şey yapmadı. Maçın sonlarında neredeyse oyuncularım çimin altına saklanacak. Jailson son yarım saat kollarıyla yürüyecekti neredeyse.