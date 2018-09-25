Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı. ÇİMİN ALTINA SAKLANACAK Boks maçları olur, 12 raunt sürer. Öyle maç oluyor ki bir taraf düşecek diye bekliyoruz. 12. raundun sonunda iki taraf sevinir. Bu iki takım da 11 raunt hiçbir şey yapmadı. Maçın sonlarında neredeyse oyuncularım çimin altına saklanacak. Jailson son yarım saat kollarıyla yürüyecekti neredeyse. BİTSE DE GİTSEK Beşiktaş da bir an önce maç bitse de gitsek diye düşünüyor. Hakem de uyum sağlıyor. Toplam 4 dakika uzatma verdi. YAVAŞ, REZİL BİR DERBİ Bu kadar kötü, yavaş, rezil bir derbi görmedim. Koşu mesafelerini de merak ediyorum. Fenerbahçe'nin en etkilisi Hasan Ali'ydi. Ayew'i çıkar derken bir bakıyorsun gol atıyor. Fenerbahçe kötünün iyisiyken 1-0 geriye düştü. Beşiktaş kötünün iyisiyken kalesinde golü gördü. Futbol ilginç bir oyun. STATTA DERS ÇALIŞILIRDI Beşiktaş ikinci yarıda daha aklı başında bir oyun oynuyordu. Çok tuhaf bir maç oldu yani. Seyircileri bile susturdular. Üniversite sınavı olanlar ders çalışabilirdi yani. Futbol adına çok üzücüydü. İKİ BÜYÜK TAKIMI BUNLAR MI? Derbi mi oynandı, veteran maçı mı oynandı anlamadım. Bizim maçlar kora kor geçer aslında. Oyunculara saygısızlık yapmak istemem ama yabancı biri maçı izlese 'Türkiye'nin iki büyük takımı bunlar mı?' derdi. TOP EKRANDAN BİLE ÇIKTI Skrtel 7 maçta 1 sarı kart görmüş. Neustadter ve Topal'ın sarı kartları yok. Pepe topu şişiriyor, top ekrandan bile çıkıyor, Babel rahat bir şekilde topu alıyor. Mehmet Topal bodoslama gireceğine ayağını çekiyor. Babel vuruşu yapıp golü atıyor. Şaka gibi. REAKSİYON FALAN YOK İkinci yarı başladığında Fenerbahçe acaba 1-0 galip mi diye düşündüm. Ne olduğunu anlamadım. Reaksiyon falan yok. Beşiktaş ikinci golü bulabilirdi. Cocu herhalde 'Ben zaten gideceğim, bir Eljif'i sokayım' diyor. 'Valbuena'yı da alıyım, yenilirsem yeniliyim' diye düşünüyor.