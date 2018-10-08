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için sürpriz transfer iddiası:

, forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 11:40
Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Nicolae Stanciu

Romanya basınından için bir transfer haberi geldi! Romanya'da çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Çekya'nın takımında forma giyen ile ilgileniyor.

ESKİ HOCASININ EŞİ VE AYNI ZAMANDA MENAJERİ AÇIKLADI

Romen Teknik Direktör Laurentiu Reghecampf'ın eşi , Stanciu'nun devre arasında Prag'dan ayrılacağını bildiğini söyledi. Anamaria Prodan'ın kocası Laurentiu Reghecampf geçtiğimiz yıllarda Steaua Bükreş'te Stanciu'nun hocalığını yapmıştı. Anamaria Prodan da aynı zamanda futbolcunun menajeri...

TELEVİZYON PROGRAMLARINDA 'FENERBAHÇE' KONUŞULDU

Romanya'da yayın yapan televizyon kanalları da bu açıklamaların ardından Stanciu'nun gideceği takımın Fenerbahçe olacağını işaret etti ancak detay vermediler.

Geçen sezon devre arasında 3,75 milyon Euro'ya Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan oyuncu bu takımda çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 5 asist kaydetti.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Nicolae Stanciu
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