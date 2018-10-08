Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Nicolae Stanciu

Romanya basınından Fenerbahçe için bir transfer haberi geldi! Romanya'da çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Çekya'nın Sparta Prag takımında forma giyen Nicolae Stanciu ile ilgileniyor.

ESKİ HOCASININ EŞİ VE AYNI ZAMANDA MENAJERİ AÇIKLADI

Romen Teknik Direktör Laurentiu Reghecampf'ın eşi Anamaria Prodan, Stanciu'nun devre arasında Prag'dan ayrılacağını bildiğini söyledi. Anamaria Prodan'ın kocası Laurentiu Reghecampf geçtiğimiz yıllarda Steaua Bükreş'te Stanciu'nun hocalığını yapmıştı. Anamaria Prodan da aynı zamanda futbolcunun menajeri...

TELEVİZYON PROGRAMLARINDA 'FENERBAHÇE' KONUŞULDU

Romanya'da yayın yapan televizyon kanalları da bu açıklamaların ardından Stanciu'nun gideceği takımın Fenerbahçe olacağını işaret etti ancak detay vermediler.

Geçen sezon devre arasında 3,75 milyon Euro'ya Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan oyuncu bu takımda çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 5 asist kaydetti.

HABER: Serkan AKKOYUN