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'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

'de 'nin kararı ile 3 futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından 3 ismin daha topun ağzında olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.10.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 10:11
Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

Volkan, Dirar ve Aatif'ın ardından 'de ikinci bir kadro dışı dalgası daha gelebilir.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

'nin raporu sonrası 3 oyuncu süresiz olarak takımdan uzaklaştırılırken, Fransız futbol adamının gündeminde 3 futbolcunun daha olduğu konuşuluyor.

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Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

Sezon başında takımdan ayrılması istenen bu oyuncuların Samandıra'nın enerjisini bozduğunu düşünen Comolli'nin, Başakşehir maçının ardından yeni kararlara imza atabileceği gelen haberler arasında.

İşte o isimler:

Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

Roberto Soldado

Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

Mauricio Isla

Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

Mathieu Valbuena

Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

Mehmet Ekici'nin de kadro dışı bırakılmasa bile as takımda düşünülmediği beliriliyor.

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