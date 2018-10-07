Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin kararı ile 3 futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından 3 ismin daha topun ağzında olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... Volkan, Dirar ve Aatif'ın ardından Fenerbahçe'de ikinci bir kadro dışı dalgası daha gelebilir. Damien Comolli'nin raporu sonrası 3 oyuncu süresiz olarak takımdan uzaklaştırılırken, Fransız futbol adamının gündeminde 3 futbolcunun daha olduğu konuşuluyor. Sezon başında takımdan ayrılması istenen bu oyuncuların Samandıra'nın enerjisini bozduğunu düşünen Comolli'nin, Başakşehir maçının ardından yeni kararlara imza atabileceği gelen haberler arasında. İşte o isimler: Roberto Soldado Mauricio Isla Mathieu Valbuena Mehmet Ekici'nin de kadro dışı bırakılmasa bile as takımda düşünülmediği beliriliyor.