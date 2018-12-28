Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Akhisarspor, Galatasaray'dan Muğdat Çelik'i istiyor

, 'dan 'i istiyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17 puanla 15'inci sırada tamamlayan 'da transfer çalışmaları hız kazandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 11:56
Akhisarspor, Galatasaray'dan Muğdat Çelik'i istiyor

Golcü Seleznyov, stoper Dany ve kanat oyuncusu Larsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan yeşil-siyahlıların Galatasaray'da görev yapan eski yıldızı Muğdat Çelik ve Giresunspor'la vedalaşan stoper Aykut Demir'i listesine aldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlıların Muğdat'ı sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu sezon sarı-kırmızılılarda 6 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Muğdat toplam 387 dakika sahada kaldı. Muğdat gol ve asist yapamadan devreyi tamamladı.

Öte yandan Akhisarspor'un eski Trabzonsporlu defans oyuncusu Mustafa Akbaş'la da görüşmeleri sürüyor.

Umut Meraş'tan Galatasaray itirafı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor, Galatasaray'dan Muğdat Çelik'i istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN