Karius sezon sonu yolcu!

BUGÜN NELER OLDU

Son olarak Konya maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisi çeken Loris Karius, kredisini tamamen tüketti.Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Liverpool'la masaya oturup yapılan anlaşmayı iptal etmek istediği öğrenildi. Öte yandan Karius'un kötü performansı İngiliz medyasında da yer buldu. Mirror, haberinde Karius'un geleceğinin Beşiktaş'ta planladığı gibi gitmediğini belirtirken Şenol Güneş'in Alman kaleci ile ilgili,sözlerini sütunlarına taşıdı.Almanya'nın prestijli yayın organlarından Bild; Loris Karius'un, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Söz konusu haberde; Loris Karius'un, son 4 maaşını alamadığı için FIFA'nın kapısını çaldığı aktarıldı.Basın toplantısında hocaya, "Loris Karius'u ıslıklara karşı nasıl ikna ettiniz, ne dediniz?" diye soran bendim ama karşılığı bana hocanın Karius'tan artık vazgeçme aşamasında olduğunu düşündürdü. Tamam, Şenol hoca her zaman açık sözlü birisi olmuştur ama bir teknik adamın düzenli oynayan bir oyuncusuna dair bu kadar sert ve net konuşması ilişkinin kopmasına işarettir. Şenol hoca, "Ben bile tutardım" diyorsa Karius sezon sonuna kadar dinlenebilir.