Karius sezon sonu yolcu!

Son olarak Konya maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisi çeken Loris Karius, kredisini tamamen tüketti. Beşiktaş yönetimi, iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi bu sezon sonunda gönderebilmek için harekete geçti.
Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Liverpool'la masaya oturup yapılan anlaşmayı iptal etmek istediği öğrenildi. Öte yandan Karius'un kötü performansı İngiliz medyasında da yer buldu. Mirror, haberinde Karius'un geleceğinin Beşiktaş'ta planladığı gibi gitmediğini belirtirken Şenol Güneş'in Alman kaleci ile ilgili, "Motivasyon ve oyundaki coşku ile ilgili sorunları var"
sözlerini sütunlarına taşıdı.
KARİUS FIFA'YA GİTTİ
Almanya'nın prestijli yayın organlarından Bild; Loris Karius'un, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Söz konusu haberde; Loris Karius'un, son 4 maaşını alamadığı için FIFA'nın kapısını çaldığı aktarıldı.
UĞUR KARAKULLUKÇU DİYOR Kİ
Basın toplantısında hocaya, "Loris Karius'u ıslıklara karşı nasıl ikna ettiniz, ne dediniz?" diye soran bendim ama karşılığı bana hocanın Karius'tan artık vazgeçme aşamasında olduğunu düşündürdü. Tamam, Şenol hoca her zaman açık sözlü birisi olmuştur ama bir teknik adamın düzenli oynayan bir oyuncusuna dair bu kadar sert ve net konuşması ilişkinin kopmasına işarettir. Şenol hoca, "Ben bile tutardım" diyorsa Karius sezon sonuna kadar dinlenebilir.