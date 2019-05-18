Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izlenir?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Trabzonspor, 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 62 puanla üçüncü sırada. Trabzonspor'un da ligi üçüncü sırada bitirme şansı bulunduğu için bu maçın önemi daha da artıyor. Süper Lig'deki bu kritik maç öncesi 'Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir' sorularını cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI

Trabzonspor - Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak.

Trabzonspor Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak maç bugün saat 19:00'da başlayacak. Maçı beIN SPORTS'tan canlı olarak izleyebilir, ayrıca sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçı tecrübeli hakemlerden Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Süleyman Özay yapacak.

Maçın VAR'ı Koray Gençlerler. Karşılaşmada iki tane AVAR görev alacak. O isimler de Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Emre Eyisoy...

GALİBİYETLE VEDA EDECEĞİZ

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

UĞURCAN

KAMİL AHMET

HÜSEYİN

HOSSEINI

NOVAK

SOSA

ABDÜLKADİR PARMAK

ABDÜLKADİR ÖMÜR

YUSUF

NWAKAEME

RODALLEGA

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

KARIUS

ADRIANO

VIDA

MIRIN

CANER

ATIBA

MEDEL

GÜVEN

QUARESMA

BURAK

TRABZONSPOR: 43 - BEŞİKTAŞ: 53

BEŞİKTAŞ SON 14 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 14 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 14 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor söz konusu dönemdeki tek galibiyetini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da 2-1'lik skorla alırken, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 91 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 130 gole, Trabzonspor 99 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 2'si Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

TRABZONSPOR EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANAMADI

Trabzonspor, evinde yaptığı son 6 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi, son 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sahasında son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 6 müsabakadan 4'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

BURAK MI RODALLEGA MI?

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi sıralamasında yer alan Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ise bu kez birbirlerine rakip olacaklar.

Birçok maçta birlikte gol atarak sevinç yaşayan iki oyuncu takımları adına mücadele verecekler. Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile Trabzonspor'un en golcü oyuncusu Hugo Rodallega, zorlu müsabakada teknik direktörlerin en önemli kozları olacak.

Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de 16 golle gol krallığı sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Rodallega ise 14 golle gol krallığı sıralamasında beşinci sırada. Burak Yılmaz attığı 16 golün 5'ni ise sezonun ilk yarısında Trabzonspor formasıyla kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ, BURAK YILMAZ'I MOTİVE EDİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem kendisi için hem de oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir önem taşıyan Trabzonspor müsabakası öncesinde oyuncusunu motive ediyor. Güneş, tecrübeli oyuncudan sadece oyununa odaklanmasını istedi.

Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takıma karşı oynadığı 11 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Söz konusu golleri ise Beşiktaş, Manisaspor ve Galatasaray formaları giydiği dönemde attı.

ÜNAL KARAMAN, BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEYEN RODALLEGA'YA GÜVENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, Beşiktaş karşısındaki en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega olacak. Bordo-mavili forma altında Beşiktaş karşısında forma giydiği 4 maçın 3'ünde gol atma başarası gösteren başarılı oyuncunun, Süper Lig'de ise siyah-beyazlı takıma karşı toplamda 6 golü bulunuyor.

Rodallega, 23 Nisan 2016'da Akhisarspor forması giydiği dönemde Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının attığı 3 gole de adını yazdırmıştı. Kolombiyalı, 18 Mayıs'ta Trabzon'da oynanacak olan maçta da siya-beyazlı ağaları sarsmak istiyor.