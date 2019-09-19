Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB’tan mesaj var!

Olay yaratan taç pozisyonu hakkında futbolun kural koyucusu olan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) SABAH'ın sorularını cevapladı.

Pozisyonda kural hatası olup olmadığı sorusuna hakem hataları hakkında yorum yapmak istemediklerini belirten IFAB yetkilisi Boudien Broekhuis, yanlış yerden taç atılmasıyla ilgili maddeyi bize yanıt olarak gönderdi: "Eğer hatalı bir taç atışı gerçekleşmişse, bu atışın tekrarında topun rakip takıma geçmesi gerekmektedir. Aynı takımın taç atışını tekrarında da kullanması için gereken durum ise şudur: Eğer taç atışında top saha içi yerine saha dışı bir yere ilk olarak değerse, bu durumda topu aynı takım tekrar alır ve tacı kullanır."

RAPORLARDA YOK

Alanyaspor-F.Bahçe maçına damga vuran taç atışıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Maçın gözlemcisinin bu anı raporuna yazmadığı öğrenildi.

'ÖZKAHYA ATIŞ ÖNCESİ OYUNU DURDURMUŞTU'

A.Alanyaspor yetkililerinden Alpaslan Edizer ise tartışılan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Oyuncumuz taç atışını kullanmadan önce Özkahya yerin olması gerekenden farklı olduğu düşüncesiyle oyunu zaten durduruyor. Sonrasında da oyuncumuz taç atışını durmuş oyuna rağmen atıyor. Yani tacın tekrarı var gibi görünse de aslında ilk taç atışı sırasında oyun zaten oynanmıyor. Yani ikinci atılan taç atışı aslında hakem için ilk atılan taç anlamına geliyor. Bu da tacın el değiştirmesi gerektiği durumunu da ortadan kaldırır."