Fenerbahçe'den "kural hatası" başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?
Fenerbahçe'den "kural hatası" başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?
Fenerbahçe, 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Yayıncı kuruluştan pozisyonun ekrana gelmeyen tüm kamera açıları istendi. Uzmanlardan konuyla ilgili görüşler alındı. Maçın tekrarını isteyen Fenerbahçe, hazırladığı dosyayı bugün TFF'ye gönderecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Fenerbahçe karşılaşmanın tekrarı için geçmişteki hangi maçı örnek gösterecek? İşte detaylar...