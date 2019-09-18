Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Fenerbahçe'den "kural hatası" başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

'den "kural hatası" başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

, 3-1 kaybedilen maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Yayıncı kuruluştan pozisyonun ekrana gelmeyen tüm kamera açıları istendi. Uzmanlardan konuyla ilgili görüşler alındı. Maçın tekrarını isteyen Fenerbahçe, hazırladığı dosyayı bugün TFF'ye gönderecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Fenerbahçe karşılaşmanın tekrarı için geçmişteki hangi maçı örnek gösterecek? İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR Spor galerileri
Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:13
Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçın tekrarı için bugün TFF'nin kapısını çalacak.

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

Dün öğlen saatlerinde olağanüstü toplanan yönetim, yayıncı kuruluştan ekrana yansımayan tüm kamera açılarını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

Tüm görüntüler tek tek incelendi ve uzmanlardan görüşleri alındı.

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

Yenen ilk golden önce Alanya'nın kullandığı taç atışında kural hatası olduğuna dair fikir birliği oluştu ve federasyona başvuru kararı alındı.

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

- Hakem Halis Özkahya ve gözlemci Nedim Göklü maçla ilgili raporunu yazacak.

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

- Raporda 'maç doğru başlatılmadı' görüşü yer alırsa MHK bir rapor hazırlayıp durumu TFF yönetim kuruluna iletecek. TFF, kural hatası olup olmadığı ile ilgili kararını verecek.

Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Süreç nasıl işleyecek?

- Gözlemci raporunda 'maç doğru başlatıldı' derse, f.bahçe yayıncı kuruluş görüntülerini TFF'ye sunacak.

BİZE ULAŞIN