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Başakşehir'in rakibi 'den çarpıcı 'asker selamı' açıklaması!

Temsilcimiz 'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi, ekibi 'in Başkanı , asker selamıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SABAH İNTERNET Futbol
Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:25
Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı 'asker selamı' açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bu akşam temsilcimiz Medipol Başakşehir'e konuk olacak Avusturya ekibi Wolfsberger'in başkanı Dietmar Riegler'den 'asker selamıyla ilgili' Türkiye'ye destek geldi.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize moral ve destek olmak için milli maçlarda asker selamı veren futbolcularımıza yönelik saldırıları ve yasakları doğru bulmayan Riegler, 'Bizim takımımızda bir Türk olsa ve bunu yapsaydı ona saygı duyardık' dedi.

İşte Avusturya ekibi adına yapılan o açıklama:

"Bizim ülkemiz Avusturya'nın da tarihi çok önemlidir ve askerlik makamı tarih boyunca bizim de saygı duyduğumuz bir kavramdır. Türkiye'de bunun anlamı tam olarak nedir bilmiyorum ama eğer Wolfsberger'de bir Türk oyuncu böyle bir şey yapmak istese biz hem kulüp hem toplum olarak saygı duyar ve tolere ederdik."

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Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı 'asker selamı' açıklaması!
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