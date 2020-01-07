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rotayı 'ya çevirdi | haberleri

İkinci yarı hazırlıklarına 'da devam eden 'da çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ndiaye transferinin ardından stoper arayışlarına sürdüren Fırtına gündemine sürpriz bir ismi aldı. ve bir dönem 'ta forma giyen için görüşmelerini sürdüren , İtalyan devi Inter'de forma giyen için de devreye girdi. 31 yaşındaki Ranocchia, Inter'de forma şansı bulamıyor.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 17:51
Trabzonspor rotayı Andrea Ranocchia'ya çevirdi | Trabzonspor transfer haberleri

Süper Lig'in ilk yarısını 32'i puanla 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ligin ikini yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer transferde de atağa kalktı.

Ndiaye'ye imza attıran Trabzonspor'un transferde önceliği ise stoper. Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer ve bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı Marcelo Guedes için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota İtalya'ya çevrildi.

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İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Inter'de fazla forma şansı bulamayan Andrea Ranocchia'ya talip oldu.

BU SEZON 2 MAÇTA GÖREV ALDI

Genoa, Samproria ve Hull City gibi takımlarda forma giyen İtalyan futbolcu 2011 yılında Inter'e transfer oldu. Inter'in sürekli kiralık olarak gönderdiği Ranocchia bu sezon Inter formasıyla 2 maçta görev aldı. Toplamda 180 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 de sarı kart gördü.

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Trabzonspor rotayı Andrea Ranocchia'ya çevirdi | Trabzonspor transfer haberleri
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