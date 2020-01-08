Trabzonspor'da sakatlanan Kerem Baykuş oyuna devam edemedi

Trabzonspor, Antalya'da Bursaspor ile hazırlık maçına çıktı. Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor başında çıktığı ilk karşılaşma 0-0 beraberlile sonuçlandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da takip ettiği zorlu karşılaşmada Trabzonspor'da sakatlık yaşandı. Mücadelenin 40. dakikasında sağ arka adelesine tekme yiyen Kerem Baykuş yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Kerem'in yerine Onazi oyuna dahil oldu.

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Hemen tedavi altına alınan Kerem Baykuş'un durumunun maç sonunda yapılan detaylı tedavinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

KEREM BAYKUŞ KİMDİR?

Trabzonspor'un sezon başı kampında da takımla birlikte olan ve hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarı gösteren genç futbolcu, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor. Özellikle orta saha oynamasına rağmen rakip ceza sahasına da sık sık giren oyuncu gol yollarında da etkili.

YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYOR

Altyapısından çıktığı Trabzonspor'da kaptanlığa yükselen ve sezon başında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı örnek alan Kerem Baykuş'un bordo mavili takımda kaptan olmak istediği ve sonrasında da Trabzonspor'u Avrupa'da temsil eden futbolcular arasında olmak istediği öğrenildi.