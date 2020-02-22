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'den 'a büyük üstünlük!

’in 23. haftasında 111 yıllık rekabette , ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile birlikte ve , 391. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:42 ABONE OL
Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük üstünlük!

Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 391. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 üstünlüğü bulunuyor.

LİGDE 126. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 125 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 42 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA 7 BERABERLİK ÇIKTI
İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 7'si berabere sona erdi. Geride kalan 3 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar da 1 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın da 5'i eşitlikle tamamlandı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük üstünlük!
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