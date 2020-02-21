Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği zorlu derbiyi değerlendirdi. Derbinin Fenerbahçe için çok önemli olduğunu dile getiren Toroğlu, "Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter. Fenerbahçe yenerse yukarıya yapışır. Trabzonspor yenerse Beşiktaş tam biter, orada biraz temizlik olacak. Beşiktaş kazanırsa kıyıdan köşeden tutunur. Şu anda ki görüntü o." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter 21.02.2020 | 21:28
00:30
İstanbul Valiliği'ndeki kritik futbol toplantısı sona erdi | Video 21.02.2020 | 20:12
05:00
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi 21.02.2020 | 15:48
00:42
Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok 20.02.2020 | 21:15
03:05
Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz 20.02.2020 | 21:09
01:15
Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş 20.02.2020 | 20:36
01:59
00:49
Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı 19.02.2020 | 17:37
00:45
"Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir" 18.02.2020 | 23:14
00:40
12:13
Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı... 17.02.2020 | 12:36
00:56
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur 16.02.2020 | 22:28
10:39
Fenerbahçe Beko kupasını böyle aldı 16.02.2020 | 21:00
01:59
Galatasaray - Başakşehir U14 maçında gerginlik | Video 16.02.2020 | 18:23
00:58
02:22
Trabzonspor'dan Numan Kaya'ya imzalı forma 16.02.2020 | 14:35
00:58
Erman Toroğlu: Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var 16.02.2020 | 00:30
02:50
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin yediği golde Altay'ın büyük hatası var 15.02.2020 | 21:14
00:16
Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer ilk golünü attı! 15.02.2020 | 17:19
27:03
Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman gibi kaçmadım buradayım 15.02.2020 | 14:29