Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği zorlu derbiyi değerlendirdi. Derbinin Fenerbahçe için çok önemli olduğunu dile getiren Toroğlu, "Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter. Fenerbahçe yenerse yukarıya yapışır. Trabzonspor yenerse Beşiktaş tam biter, orada biraz temizlik olacak. Beşiktaş kazanırsa kıyıdan köşeden tutunur. Şu anda ki görüntü o." ifadelerini kullandı.