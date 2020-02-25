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'ndan - kararı! Toplantı...

'in 19. haftasında oynanan - maçı için siyah beyazlılar kural hatası gerekçesi ile maçın tekrarını istemiş, ise yaptığı toplantıda maçın tekrar oynanması gerek olmadığına kanaat getirmişti. Bu kararın ardından Beşiktaş ise, Tahkim'e gideceğini açıklamıştı. Göztepe - Beşiktaş maçını görüşeceği toplantının tarihiyle ilgili değişikliğe gitti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.2.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 17:20 ABONE OL
Tahkim Kurulu'ndan Göztepe - Beşiktaş kararı! Toplantı...

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası siyah-beyazlı kulüp, kural hatası yapıldığına dair maç tekrarı için TFF'ye başvurmuş ve yapılan incelemeler sonucunda talep reddedilmişti.

TFF'nin yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazı reddetmesi üzerine Kara Kartal, "TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti. İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kuruluna taşımış bulunmaktayız" açıklamasıyla konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdığını açıklamıştı.

TOPLANTININ TARİHİ DEĞİŞTİ
Göztepe - Beşiktaş karşılaşması hakkındaki itiraz adına yapılacak oturumun tarihi değişti.

Tahkim Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan duruşmalı oturumu perşembe gününe aldı.

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