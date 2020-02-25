Tahkim Kurulu'ndan Göztepe - Beşiktaş kararı! Toplantı...

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası siyah-beyazlı kulüp, kural hatası yapıldığına dair maç tekrarı için TFF'ye başvurmuş ve yapılan incelemeler sonucunda talep reddedilmişti.

TFF'nin yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazı reddetmesi üzerine Kara Kartal, "TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti. İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kuruluna taşımış bulunmaktayız" açıklamasıyla konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdığını açıklamıştı.

TOPLANTININ TARİHİ DEĞİŞTİ

Göztepe - Beşiktaş karşılaşması hakkındaki itiraz adına yapılacak oturumun tarihi değişti.

Tahkim Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan duruşmalı oturumu perşembe gününe aldı.



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