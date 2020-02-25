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operasyonu

Karius’tan vazgeçen yeni file bekçisini buldu. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı. cephesi de bu transferde mali kolaylık sağlayacak ve imzayı atacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Volkan Babacan operasyonu

Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Loris Karius'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Liverpool'a bildirilmişti. Beşiktaş yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.

SEZON BAŞINDA OLMAMIŞTI
Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.

KADINLARIN RAKİBİ ATLETİCO MADRİD
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 7 Mart'ta Vodafone Park'ta Atletico Madrid'in kadın futbol takımını misafir edecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenecek müsabakada iki ekip kozlarını paylaşacak. Özel bir günde yapılacak müsabakada, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilecek.

Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

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Volkan Babacan operasyonu
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