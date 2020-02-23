Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - FARK YARATANLAR FARKI ÖNLEDİ

Buradan başlayalım; harika bir maç oldu. Fırat Aydınus beni şaşırtacak kadar iyi bir yönetim (Trabzonspor'un ilk golü öncesi olan faulü atlaması hariç) harika bir maç yönetti, mücadeleye, hızlı oyuna izin verdi ve ortaya muhteşem bir maç çıktı. Muhteşem maçın 75 dakikası Beşiktaş'la Trabzonspor kalecisi Uğurcan arasında geçti diyebiliriz. Bir de araya Sörloth girdi... Yüzde 70 topla oynama oranına sahip Beşiktaş, maçın neredeyse tamamını rakip sahada oynadı, yakalanan 8-9 gol pozisyonu var... Beşiktaş forvetleri bunca pozisyondan yalnızca ikisini gol yapabildiler, buna karşılık Trabzonspor iki pozisyon buldu ve iki gol attı. Kaleci farkı mı dersiniz, golcü farkı mı, karar sizin. Bence ikisi de!