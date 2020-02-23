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Spor yazarları - maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçı muhteşem bir oyuna ev sahipliği yaptı. Maçın hemen başında bulduğu golle mücadelede öne geçen Trabzonspor, maç içinde gei düşse de son dakikalarda 1 puanı kurtarmasını bildi. İşte spor yazarlarının Beşiktaş - Trabzonspor maçı için yorumları...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 09:14
Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

NECMİ PEREKLİ - KALİTE DE PUAN DA BERABERE

Bu liglerin her zaman adına en güzel ve kaliteli oyunu - arasında oynanan maçlarda ön plana çıkmıştır. Dünkü maçta da gerçekten futbol adına çok güzel şeylere şahit olduk. Bu meyanda her iki takımı da oynayan ve oynatanları kutlamak isterim. Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ı gergin, panik havasında ve şuursuz buldum. Buna mukabil Trabzonspor ise ilk yarıda enerjik ve sakin, ayrıca ne yaptığını bilen bir oyun sergiledi.

Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

"NEREDEYSE YOKLARI OYNADI"

İlk yarı bu sebepten Trabzonspor galibiyeti ile sonuçlandı. Fakat ikinci yarıya çıkıldığında ortada bambaşka bir Trabzonspor ve gözüktü. Yani gömlekler adeta değişti. Özellikle orta sahada havlu atmış gibi bir Trabzonspor vardı.
Sosa, Ndiaye ve Guilherme nerede ise yokları oynadı. Bir hafta içinde bu üç adamın bu denli düşüş göstermesi hayrettir. Beşiktaş ikinci yarıda sahanın üstünlüğünü ele geçirdi. Bu arada gelişen Beşiktaş akınlarında Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın gittikçe devleştiğine şahit olduk.

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Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

"GÖĞÜS FARKI İLE İLERİDE GÖZÜKMEKTE"

İlerleyen dakikalarda da galip duruma geçmiş olmasına rağmen 'ın kaçırdığı fırsatlar ise doğrusu kendi taraftarına saç-baş yoldurdu. Sonra da son dakikalara yaklaştığımızda attığı golden başka sahada gözükmeyen Sörloth'un algoritmik bir hesapla girdiği gol pozisyonunu iyi fark eden Ekuban, yerinde ve zamanında pasını verdi. Sörloth'un birden bire tekrar sahneye çıkarak Trabzonspor'u ipten alan beraberlik golünü kaydettiğine şahit olduk. Bu beraberliğe rağmen Trabzonspor'u bu yılın planlarından geri çevirecek bir eylem olmaktan uzaktır. Her durumda bundan sonraki maçlarını da dikkatle oynadığı taktirde şampiyonluk yolunda diğer takımlardan en azından şu an göğüs farkı ile ileride gözükmektedir.

Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - BU FUTBOLA BU SONUÇ OLMADI

kalitesinin üzerinde bir mücadele oldu. için var olma maçıydı.
Siyah-beyazlılar 90 dakika boyunca müthiş bir baskı kurarken maçın hakkı bu değildi. Alkışlarım takım olarak Beşiktaş'a... Sergen Hoca ve oyuncuları alınlarından öpüyorum. Özellikle Gökhan Gönül, Atiba, Elneny İnsan üstü bir gayret ortaya koydu. gol atmadı ama sezonun belki en iyi performansını sergiledi.

Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

"UĞURCAN BORDO-MAVİLİ KULÜBE BÜYÜK PARALAR KAZANDIRACAK"

ve ekibinin 'ı göreve getirerek çok doğru bir karar verdikleri dün yine tescillendi. Trabzonspor'da Uğurcan dün sahanın en iyisiydi. Karius kiralık bugün var, yarın yok ama Uğurcan belli ki büyük ihtimalle de Avrupa'nın önde kulüplerinden birine gidip Bordo-Mavili kulübe büyük paralar kazandıracak. Trabzonspor araştırmacıları Uğurcan, Doğan Erdoğan gibi yetenekleri çocuk yaşta öz kaynak düzenine transfer ederken 'ın kiralık futbolculara sarılması iki takım arasındaki en büyük farktı. Tebriklerim; Trabzonspor'un futbolcu tarama ekibine...

Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

"UĞURCAN VE SÖRLOTH OLMASAYDI..."

2-1 öndeyken, Boyd, Diaby, Atiba ve 'ın kaçırdıkları var ki, akıl sır erecek gibi değil. Beşiktaş ilk dakikadan itibaren oyunun hakimiydi. Trabzonspor ise kontratakla golü bulduktan sonra inanılmaz yaslandı.
Bu şartlarda dayanması mümkün değildi, dayanamadı da. Bu şartlarda alınan beraberliğe Trabzonsporlu oyuncuların sevinmeleri normal. Çünkü Uğurcan ve Sörloth Beşiktaş takımında olsaydı, dün gece belki de 100 yıl unutulmayacak bir skorla mağlup olabilirlerdi.

Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - FARK YARATANLAR FARKI ÖNLEDİ

Buradan başlayalım; harika bir maç oldu. Fırat Aydınus beni şaşırtacak kadar iyi bir yönetim (Trabzonspor'un ilk golü öncesi olan faulü atlaması hariç) harika bir maç yönetti, mücadeleye, hızlı oyuna izin verdi ve ortaya muhteşem bir maç çıktı. Muhteşem maçın 75 dakikası 'la Trabzonspor kalecisi Uğurcan arasında geçti diyebiliriz. Bir de araya Sörloth girdi... Yüzde 70 topla oynama oranına sahip Beşiktaş, maçın neredeyse tamamını rakip sahada oynadı, yakalanan 8-9 gol pozisyonu var... Beşiktaş forvetleri bunca pozisyondan yalnızca ikisini gol yapabildiler, buna karşılık Trabzonspor iki pozisyon buldu ve iki gol attı. Kaleci farkı mı dersiniz, golcü farkı mı, karar sizin. Bence ikisi de!

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