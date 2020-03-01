Beşiktaş'ta Sergen Yalçın raporu verdi! 4 ayrılık 1 transfer...

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta transfer operasyonu başlıyor. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalara başlayan siyah-beyazlı kurmaylar 4 isimle yolların ayrılmasına karar verdi.



Ufak çaplı bir ayrılık rüzgarı yaşayacak olan Kara-Kartal'da takıma katılacak oyuncular için de ince eleyip sık dokunuyor. Burak Yılmaz'ın hücum bölgesinde yalnız kaldığını düşünen siyah-beyazlı kurmaylar, yaz transfer döneminde takıma bir forvet transferi yapmak istiyor. İşte Beşiktaş'ta yaşananan son gelişmelerden detaylar...

LJAJIC SERGEN YALÇIN'IN CANINI SIKTI

Siyah-beyazlılarda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular büyük ölçüde netleşti. Bu isimlerden biri teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerini karşılayamayan Adem Ljajic. Tecrübeli hocanın kendisine "Bu takımdaki liderim sensin" demesine rağmen Sırp oyuncunun isteksiz tavırları başarılı teknik adamın canını sıktı.

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DOUGLAS'IN TAKIM BULMASI İSTENDİ

İdmanlarda geride kalan, fizik olarak eksikliğini bir türlü tamamlayamayan Ljajic'in talibi olduğu anda gönderilecek. Sergen Yalçın'ın sakatlığı geçmesine rağmen kadroya dahi almadığı Douglas'ın menajeri İstanbul'a çağrıldı ve oyuncusuna takım bulması istendi.



ENZO ROCO'YA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Öte yandan Beşiktaş yönetimi Enzo Roco'nun menajerine de Güney Amerika'da ligler başlamadan önce oyuncusuna takım bulması durumunda her türlü kolaylığın sağlanacağı konusunda söz verdi.

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NAYİR HOCAYA 'UMUT' VERMEDİ

Abdullah Avcı'nın gözdelerinden olan ve Sergen Yalçın gelmeden önce 12 maçta 4 gol atan Umut Nayir gözden düştü. Sergen geldiğinden beri oynanan 5 maçta sadece 17 dakika (Gaziantep 8, Başakşehir 9) forma şansı bulan Umut'un, tecrübeli hocanın "Gol yapacak oyuncu" profiline uymadığı için talip çıkması durumunda kiralanabileceği belirtildi.

KARTAL'A GANALI FORVET!

Beşiktaş'a Ganalı forvet geliyor... Gana basını, 28 yaşındaki forvet Edwin Gyasi yaz aylarında Beşiktaş'a katılacak' başlığını attı. Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak gittiği ABD'nin Dallas takımında geçiren Gyasi, ardından bonservisini elinde bulunduran CSKA'ya geri döndü.



Gana basını, kulübüyle sözleşmesinin tamamlanmasına altı ay kaldığını belirttiği futbolcunun, bir süredir siyah-beyazlılar tarafından izlendiğini duyurdu. Levski Sofya ile CSKA Moskova arasında iki hafta önce oynanan derbi mücadelesinde detaylı olarak gözlem altına alındığı belirtilen yetenekli futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililerin bu karşılaşmada dikkatle takip ettikleri belirtildi.



Haberde ayrıca daha önce beş kez Gana Milli Takımı forması giyen futbolcunun buradaki performansıyla 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda kendisine yer bulmayı umduğuna dikkat çekildi.



KANATTA DA OYNUYOR

Asıl mevkii sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi. Kulübü ile 2020 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro