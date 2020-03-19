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Saint Germain'in yıldızları ve Paris'ten ayrıldı!

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan korona virüs, Avrupa'da özellikle İtalya, ve İspanya'yı etkiledi. Bu gelişme üzerine  Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldızlar  ve , koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'dan ayrılıp ülkeleri 'ya gitti.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:39 ABONE OL
Paris Saint Germain'in yıldızları Neymar ve Thiago Silva Paris'ten ayrıldı!

Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldızlar Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'dan ayrılıp ülkeleri Brezilya'ya gitti.

Fransız basını L'Equipe'te yer alan habere göre; Koronavirüs salgını nedeniye liglerin askıya alınmasını fırsat bilen Brezilyalı iki yıldız futbolcu ülkelerine gitti.

Fransa'da git gide artan virüs nedeniyle seyehat kısıtlanamaları gelmeden Brezilya'ya giden Neymar ve Thiago Silva'nın ülkelerinde izole bir hayat sürdükleri de gelen haberler arasında. PSG taraftarları ise iki futbolcunun Paris'ten gitmesine tepki gösterdi.

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Paris Saint Germain'in yıldızları Neymar ve Thiago Silva Paris'ten ayrıldı!
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