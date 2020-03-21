Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Obi Mikel'in boşluğu doluyor! İşte yerine gelecek isim

'da 'in boşluğu doluyor! İşte yerine gelecek isim

'da karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen yerine kimin geleceği merak konusuydu. Bordo-mavililer sezon başında da gündeme gelen için yeniden harekete geçti. Sezon başında ile oynanan maçta dikkat çeken Kanga için kısa sürede ciddi temasların atılacağı öğrenildi...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 11:58 ABONE OL
Trabzonspor'da Obi Mikel'in boşluğu doluyor! İşte yerine gelecek isim

Bordo-mavililer transfer harekatına başladı... 10 ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen Guelor Kanga için yeniden harekete geçildi.


Kanga - Sparta Prag

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanan maçta Kanga, herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı. O ondan itibaren transfer listesine alınan Gabonlu orta saha devre arasında alınamamıştı.

Mikel'in ayrılması sonrası yeniden gündeme alınan 29 yaşındaki yıldız ile temasa geçildi, bu kez prensipte anlaşma sağlandı. Prag ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Kanga'nın bu kez transferi kesin gibi.

OBİ MİKEL’E TEPKİ GLASGOW RANGERS'TAN CALEB EKUBAN İÇİN TRABZON'A KÖTÜ HABER!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Obi Mikel'in boşluğu doluyor! İşte yerine gelecek isim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA