Maaş indirimi bekleyen Beşiktaş'a şok! Yabancı futbolcular...

Dünyayı etkisi altına alan ve futbol ekonomisini de vuran corona virüsü salgını, kulüplerin stratejilerinde büyük değişikliğe neden oldu. Liglerin askıya alınmasıyla maç, maç günü, televizyon ve sponsorlul gelirlerinden olan takımlar çözüm arayışına girdi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da, başta Barcelona ve Juventus gibi dev kulüpler olmak üzere birçok ekibin başvurduğu planı uyguladı.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

Milliyet'in haberine göre, Süper Lig'in askıya alınmasının yol açtığı maddi zararın yanı sıra corona virüsü salgını nedeniyle bağış kampanyasını da ertelemek zorunda kalan yönetim, futbol takımının bütçesini azaltmak için düğmeye bastı.

İlk etapta yabancı futbolcularla ön görüşme yaparak yıllık ücretlerinde indirim için nabız yoklayan siyah-beyazlılar hiç kimseden olumlu yanıt alamadı.

Sözleşmesi süren oyuncularla temasa geçen idarecilerin bu isimlerle 2. görüşmeyi yapacağı aktarıldı. Yönetimin kafasındaki planın yüzde 50 indirim olduğu ortaya çıktı.

Barcelona ve Juventus'un bile oyuncularından indirim istediği bu dönemde harcamaları azaltmaya kararlı olan yönetimin ikinci etapta yüksek maaş alan yerlilerle masaya oturacağı bildirildi.

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