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teknik direktörü 'nin hedefinde Mariano var

'da bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun talipleri artıyor. Sağ bek pozisyonunda arayışlarını sürdüren yönetimindeki , Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano'yu istiyor. Yıldız oyuncunun adı Flamengo ile de anılıyordu.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 15:04 ABONE OL
Atletico Mineiro teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin hedefinde Mariano var

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, Patric'in de ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonunda arayışa girerken transfer adına en büyük aday olarak Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano gösteriliyor.

2008'de Atletico forması giyen Mariano ile disiplinsiz davranışları nedeniyle yollar kısa sürede ayrılmıştı. Bu kez transferde Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin etken olduğu belirtiliyor. 2016-17 sezonunda Sevilla'da Mariano ile çalışan tecrübeli hoca, Santos'a da istediği eski öğrencisini bu kez Atletico Mineiro'ya getirmek istiyor.

Rádio Itatiaia'dan Claudio Rezende'nin haberine göre Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano, eski hocası Sampaoli ile Atletico Mineiro'da yeniden buluşabilir.

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Atletico Mineiro teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin hedefinde Mariano var
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