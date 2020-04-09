Almanya'da futbol corona virüsü kurallarıyla başlayacak

Koronavirüs'e karşı mücadele veren ülkeler arasında olan Almanya, Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlaması için düğmeye bastı. İdmanlara çıkan Alman takımları, önemli gelişme yaşanmazsa 15 Mayıs'ta sahada olacak. Ancak yeni kurallar devreye girecek. Maçlar oynanırken, saha içinde ve etrafında mümkün olduğu kadar az sayıda insan yer alacak. Kulübelerde 8'er, stat içinde ise en fazla 240 kişi görev yapacak. Normalde kulübede doktor, masör ve yardımcı antrenörlerle birlikte 12-13 kişi bulunuyor. Bu konuda da farklı bir çözüm düşünülüyor. Almanya'nın uygulayacağı bu yöntem, liglerin başlaması için tarih belirlemeyen ülkelere örnek oluşturması için önem taşıyor.

İŞTE O KURALLAR

SOSYAL mesafe kuralı idmanlarda olduğu gibi maçlarda da uygulanacak. Saha içi ve dışında görev yapanların sayısı 240 kişiyi geçmeyecek.

mesafe kuralı idmanlarda olduğu gibi maçlarda da uygulanacak. Saha içi ve dışında görev yapanların sayısı 240 kişiyi geçmeyecek. HER İKİ takımın yedek kulübesinde sadece 8'er kişi olacak ve bu kişiler aralıklı olarak oturacak

takımın yedek kulübesinde sadece 8'er kişi olacak ve bu kişiler aralıklı olarak oturacak KARŞILAŞMAYI yayınlayacak kuruluşun görevlilerinin sayısı 36 ile sınırlandırılacak.

yayınlayacak kuruluşun görevlilerinin sayısı 36 ile sınırlandırılacak. MAÇI takip edecek gazetecilerin sayısı 126'dan fazla olamayacak.

takip edecek gazetecilerin sayısı 126'dan fazla olamayacak. TOP toplayıcı çocukların da sayısında indirime gidildi. Eskiden 12 kişi görev yaparken yeni kurallarla bu rakam 4 olacak.

toplayıcı çocukların da sayısında indirime gidildi. Eskiden 12 kişi görev yaparken yeni kurallarla bu rakam 4 olacak. STAT çevresinde yiyecek ve içecek satan tezgahlara yer verilmeyecek.

çevresinde yiyecek ve içecek satan tezgahlara yer verilmeyecek. GÜVENLİK görevlilerinin sayısı 50 olacak.

görevlilerinin sayısı 50 olacak. MAÇLA direkt ilgisi olmayan kulüp çalışanları ve VIP konuklara statta yer yok.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

Almanya ve Avusturya 15 Nisan'dan itibaren insanların kontrollü olarak sokağa dönebileceği ilk ülkeler. Virüse karşı mücadelede kıtanın moral veren ülkesi oldular. Eğer hesapları tutarsa haziran sonunda da ligi bitirmiş olacaklar. İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'da ise bugünün istatistiklerine bakıldığında liglerin temmuz başından önce başlama ihtimali çok ama çok az. Almanlar'ın aldıkları önlemleri ve yol haritasını çok iyi gözlemek lazım.

İTALYA LİGİ İÇİN SIRA DIŞI FORMÜL/

Maçlar tek şehirde, VAR iptal, açılış-kapanış ligi gündemde...

Serie A'da kalan 12 haftanın tamamlanması için radikal bir çözüm üzerinde duruluyor. İtalya Futbol Federasyonu ligdeki 20 takımı da Roma'da toplayacak ve burada oynanacak maçlarla 45 gün içinde lig bitirilecek. Eğer şartlar düzelmezse virüsün etkisini daha az gösterdiği Güney İtalya'dan bir şehir tercih edilecek. VAR uygulaması iptal olacak.

İngiltere Premier Lig'de dev corona virüsü zararı

YENİ SEZON OCAK'TA BAŞLAR

Arjantin'de olduğu gibi açılış-kapanış ligine geçilmesi düşünülüyor. Buna göre bu sezonun geri kalanı yaz aylarında oynanacak. Sonrasında takımlara izin verilecek ve 2-3 aylık tatil ve yeni kamp dönemi hakkı tanınacak. Sonrasında da gelecek sezon (2020-21) Ocak ayında yeniden başlayacak.

TFF SINIRLARINI ÇİZDİ

TÜRKIYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin mali ve idari çözümlerine müdahil olmayacaklarını açıkladı. TFF, kulüplerle futbolcuları arasındaki ücret indirimi işine karışmayacak, her kulüp oyuncusuyla konuşup çözüm üretecek. Bankalarla yapılan anlaşmalara müdahil olunmayacak. TFF lisans talimatını değiştirecek. Milli Finansal Fair Play sisteminin kriterlerini yeniden düzenleyecek.

İspanya'da ligler ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

MESUT ÖZİL İNDİRİM YAPMIYOR

ARSENAL forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de futbolcuların maaş kesintisi görüşmelerinde yaşanan krizi anlattı: "Kulüplerin gelirlerinde azalma yaşanmamışken okların futbolculara çevrilmesi yanlış. Bu kabul edilemez. Yıldız oyuncuların menajerleriyle iletişim halindeyiz, görüşümüz ortak."



MOURINHO YASAĞI DELDİ

İNGILTERE'DE karantina kurallarını teknik direktör Jose Mourinho ve 3 futbolcusu çiğnedi. Tottenham'ın tecrübeli hocası, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Ryan Sessegnon ile parkta antrenman yaptı. Tottenham sosyal mesafe kuralına uymayanların uyarıldığını açıkladı

Premier Lig oyuncuları, corona virüsüyle mücadele için yardım kampanyası başlattı