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'dan o suçlamalara cevap!

İspanyol devi 'da, istifa eden başkan yardımcısı 'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına yönelik iddiası yalanlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır" ifadesine yer verildi.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 21:09 ABONE OL
Barcelona'dan o suçlamalara cevap!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.

İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan Josep Maria Bartomeu'yu eleştirerek istifa etmişti.

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Barcelona'dan o suçlamalara cevap!
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