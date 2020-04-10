TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı şunları söyledi;

Belçika liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı 24 Nisan'a ertelediler. 23 Nisan'daki UEFA yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararı gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. UEFA, tescil edilen ligin takımlarını önümüzdeki sezon organizasyonlara dahil etmeyebilir. Böyle bir karar alabilir. Çünkü UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. Bu ay gerçekleşecek toplantılarda her şey netleşecek.

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