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resmen açıkladı! Ligler oynanacak mı?

Başkan Vekili , liglerin oynanıp oynanmayacağı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 18:24 ABONE OL
UEFA resmen açıkladı! Ligler oynanacak mı?

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı şunları söyledi;

Belçika liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı 24 Nisan'a ertelediler. 23 Nisan'daki UEFA yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararı gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. UEFA, tescil edilen ligin takımlarını önümüzdeki sezon organizasyonlara dahil etmeyebilir. Böyle bir karar alabilir. Çünkü UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. Bu ay gerçekleşecek toplantılarda her şey netleşecek.

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UEFA resmen açıkladı! Ligler oynanacak mı?
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