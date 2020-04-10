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'a transferde 2 şok birden...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada takımlar gelecek sezon için planlamalarını da yapıyor. Sezona kötü başlayan ancak ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan 'da, Seri ve Lemina gösterdiği performansla bu çıkışta etkili olmuştu. İki yıldızını gelecek sezonda da kadrosunda görmek isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 22:07 ABONE OL
Galatasaray'a transferde 2 şok birden...

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri ve Mario Lemina'dan kötü haberler geldi. Fransa'nın öne gelen muhabirlerinden Manu Lonjon, sarı-kırmızılı takımın bir sezon daha kiralamak istediği yıldız futbolcularla ilgili taraftarı üzen bir haber verdi.

Eurosport'tan Manu Lonjon'un haberine göre Fulham, Cimbom'un gelecek sezon da kiralamak istediği Michael Seri'yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ve sadece bonservis tekliflerini değerlendireceği kaydedildi.



Sarı-kırmızılıların Seri ile birlikte kadrosunda tutmak istediği Lemina için de benzer bir senaryo gündemde. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'ın kiralık teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Seri, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda 25 maçta görev alan lLemina ise 1 gollük bir performans sergiledi.

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Galatasaray'a transferde 2 şok birden...
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