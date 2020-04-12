Serie A'da olay açıklama: Takımın oynamasına izin vermeyeceğim

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, corona virüsü (Covid-19) sebebiyle verilen ara hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Cellino, "Sezon devam ederse takımın oynamasına izin vermeyeceğim. İsterlerse bizden puan düşürsünler. Tüm sorumlusu benim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

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Hatırlanacağı gibi geride bıraktığımız dönemlerde Cellino, süreçle ilgili olarak UEFA'yı eleştirmiş ve sadece ekonomik çıkarlarını düşündükleri eleştirisini getirmişti.



Brescia Kulübü Başkanı Massimo Cellino

Brescia, Covid-19 tehdidi sebebiyle lige verilen ara öncesinde oynadığı 26 maçta topladığı 16 puanla son sırada yer alıyor.

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