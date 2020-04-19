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'ten 'a müjdesi

2015'in yazında geldiği 'dan 2016 Temmuz'unda 6,5 milyon Euro bedelle 'ya olan ve Portekiz ekibiyle sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Brezilyalı sol bek 'ten sarı kırmızılı kulübe iyi haber geldi. Telles için Fransız devi Saint-Germain'in 20-25 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı iddia edildi. Bu da satıştan %10 alacak olan Galatasaray'ın kasasına 1,5-2 milyon Euro gibi bir rakamın girmesi anlamına geliyor.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 23:47 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 00:03 ABONE OL
Alex Telles'ten Galatasaray'a transfer müjdesi

Galatasaray; 2013-2014 sezonunda Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Serie A takımı Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon Euro+bir sonraki satıştan %10 pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.

Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini peşine takan Telles için ülke basınından flaş bir iddia geldi.

Fotomaç'ın Esportes Gaúchazh'a dayandırdığı habere göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris Saint-Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.

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PSG, yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon Euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın karından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.

Alex Telles'in satışından sarı-kırmızılı ekibin kasasına yaklaşık 1.5-2 milyon Euro gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.

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Alex Telles'ten Galatasaray'a transfer müjdesi
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