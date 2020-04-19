Alper Ulusoy: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig askıya alınırken, futbolcular gibi hakemler de bireysel olarak evde antrenmanlarını sürdürüyor. Süper Lig'in hakemlerinden Alğer Ulusoy, karantina günlerini beIN Sports'a anlattı.

Alper Ulusoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Antrenörlerimiz idmanlarımızı yolluyor, her gün antrenman yapıyoruz. Normal idmanla eş değil ama kendimizi fiziksel anlamda üst düzeyde tutuyoruz. Aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu tarafından devamlı eğitim halindeyiz. Psikolojik olarak da MHK üyeleri ve başkanımızla iletişim halindeyiz. Bu süreci en hasarsız ve hazır şekilde atlatıp, lige dönmeyi ümit ediyoruz"

"Hakemler olarak mutlaka eski maçları izliyoruz. Önce kendi maçlarımızı, sonra diğer maçları takip ediyoruz. Nerede neden hata yaptık konusunda bize büyük katkı sağlıyor. Bize örnek oluyor ve yol gösteriyor."

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra gerçekten adımlarımızı daha net ve sağlıklı atarak bugünlerden çıkmayı umuyoruz. Futbola bu kadar yüklenmenin, fanatizmin bu denli aşırı olmasının ne kadar gereksiz olduğunu corona virüsü bize gösterdi. İnsanlar evinde kaldığı sürede bunu benimsedi. Çünkü her şeyden önce insan hayatı geliyor."

"En kısa zamanda liglerin başlamasını ümit ediyoruz. Hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz."

"Sağlıkçılara, polislere, eczacılara, fırınlarımıza dahi çok büyük teşekkür ediyoruz. Bizler evde sağlıklı kalalım diye canlarını tehilkeye atıyorlar. Onlar için ne desek az, onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."

Hüseyin Göçek SABAH'a konuştu

Ahmet Çakar: Karar ne UEFA ne de FIFA'nın