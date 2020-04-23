Ahmet Ağaoğlu'ndan Süper Lig'in geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken ligin geleceğine ilişkin tartışmalar sürüyor. Ligin tamamlanıp tamamlanmayacağından kalan maçların Antalya'da oynanmasına kadar birçok husus kamuoyunda tartışılırken geride kalan 26 hafta itibariyle 53 puanla sıralamanın zirvesinde bulunan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, tartışmalarla ilgili olarak beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sağlık nedenlerinden dolayı spor müsabakalarına ara verildi. Bu süreçte konuşulması gereken tek şey vardı, 'Bir an önce bu corona virüsü illetinden nasıl kurtuluruz?' Yapılacak tek şey, Bilim Kurulu'nun ve devletin aldığı kararları uygulamak."

"Burada bir pandemi var. Bu pandemiyle ilgili olarak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ve o tavsiyeler doğrultusunda devletin aldığı kararlar var. Biz hep şunu söyledik, 'Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız.' Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik."

"Trabzonspor olarak ligin oynanmasını istiyoruz"

"Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız. Onu uygularız, yardımcı da oluruz. corona virüsünün belini bükersek, haziran ayının belki 7'si, belki 10'u, liglere başlayabileceğimiz bir konuma geliriz."

"Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin.' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın.' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına?"

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Sörloth'un karantinaya alınması hakkında

''İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar var. Yurt dışından kim gelirse gelsin, karantina altına alınıyor. Sörloth dezenfekte edildi, önlemler alındı ve ambulansla 15 günlük süreci geçireceği yurda gitti. 15 günlük bir karantina süreci var."

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