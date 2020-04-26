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'a geri mi dönüyor? Ajax cephesinden flaş açıklama

, 'i sezon başında bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamıştı. Sarı kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamayan Hollandalı oyuncu devre arasında Ajax'ın yolunu tutmuştu. Burada sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazanmayı başaramayan Babel için Ajax cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 23:44 ABONE OL
Ryan Babel Galatasaray'a geri mi dönüyor? Ajax cephesinden flaş açıklama

Hollanda Eredivisie'den sezonun iptal edilmesinin ardından Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan ten Hag, corona virüsü salgını gündemi ve takımdaki kiralık oyuncuların geleceğiyle ilgili de konuştu.

Babel ve Bruna Varela gibi kiralık isimlerde yolların ayrılacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Corona virüsü krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" dedi.

Öte yandan 50 yaşındaki antrenör, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Klaas Jan Huntelaar ile bir görüşme yapacaklarını ancak bunun corona virüsü krizi nedeniyle henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 6 aylığına Ajax'a kiralanan Ryan Babel 7 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol 1 asist kaydedebildi.

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Ryan Babel Galatasaray'a geri mi dönüyor? Ajax cephesinden flaş açıklama
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