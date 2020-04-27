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Maradona formasına servet ödendi!

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyisi olarak lanse edilen 'nın forması, corona virüsü mağdurlarına yardım kampanyası bağlamında satışa çıkarıldı. Maradona'lı forması, 55 bin Euro'ya satıldı...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:20 ABONE OL
Maradona formasına servet ödendi!

İtalya'da corona virüsü salgınına yakalananlara yardım için düzenlenen açık artırmada, Maradona'nın Napoli forması 55 bin Euro'ya satıldı.

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, salgına yakalananlara yardım etmek amacıyla düzenlenen açık artırmada Arjantin'in futbol efsanesi Armando Diego Maradona'nın forması da satışa çıktı.

Napoli'de Maradona ile birlikte oynayan eski futbolcu Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin euroya alıcı buldu. Açık artırmanın ardından "Başka bir oyun daha kazandık" diyen Ferrara, "Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı.

Müzayede de toplamda 85 bin euro elde edildiği açıklandı.

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Maradona formasına servet ödendi!
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