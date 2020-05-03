Transferde flaş gelişme! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferini takip ettiği bilinen 20'lik golcü Jackson Muleka, Al Ahly'den gelen transfer teklifini reddetti.

Arabistan'da yayın yaban gulf365.co adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;

"Uluslararası basında çıkan haberlere göre Al Ahly yönetimi, Muleka'yı transfer etmek için Mazembe kulübünün yöneticileriyle resmi görüşme yaptı.

Haberlerde, Kongo Kulübü Mazebe'ye Al Ahly'in 2,5 milyon dolar transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Öte yandan Suudi ekibinin Muleka'ya da yıllık 1 milyon maaş teklifi ettiği belirildi.

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Öte yandan Mazembe'nin Muleka için yapılan teklifi reddettiği açıklandı. Kongo kulübünün, Avrupa'dan gelecek resmi transfer teklifleri haricinde oyuncusunu göstermeye yanaşmayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE VE MARSİLYA...

ESPN'in aktardığı bilgilere göre; önümüzdeki yaz transfer sezonunda Türk kulübü Fenerbahçe ve Fransız ekibi Marsilya, Muleka için resmi teklif yapacak.

20 yaşındaki Muleka, Mazembe'de ciddi bir sıçrama yaptı ve 15 maçta 9 gole imza attı."

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