Beşiktaş'ta ayrılıklar kervanına Boateng de eklenecek gibi görünüyor. Yönetimin ücretinde yüzde 45 indirim istediği Ganalı yıldız, yüzde 20 indirim yapabileceğini söyleyince ortam gerildi.

Beş maça çıkması durumunda sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan 33 yaşındaki golcü, yıllık ücret olarak da 1,7 milyon euro kazanacaktı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, yeni dönemde yabancı futbolculara ödenecek maaşın tavan fiyatını 1 milyon euro olarak belirlediği için sözleşmeyi revize edip yüzde 45 indirim talebinde bulundu.

Ganalı ise sadece yüzde 20 oranında indirim yapacağını belirterek 1,3 milyon euroda diretince taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

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