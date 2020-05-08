"Dönmek için erken"

Brezilya Série A ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Gabriel "Gabigol" Barbosa, takımda yaşanan koronavirüs şokunun ardından açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün yapılan resmi açıklamada, tesislerde gerçekleştirilen corona virüsü testlerinin ardından 3 adet as takım oyuncusunun da aralarında yer aldığı 38 kulüp çalışanının sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bununla birlikte hafta başında, 40 yılını Flamengo çatısı altında masör olarak geçiren bir çalışan da virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyadan gerçekleştirdiği canlı yayın aracılığıyla konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gabriel Barbosa 'Gabigol', pandemi dolayısıyla ara verilen antrenmanlara bu kadar çabuk başlanması fikrine karşı olduğunu vurguladı.

Brezilyalı golcü, antrenmanlara dönüşün, hayatını kaybeden çalışan için yas tutulması amacıyla da ertelenmesi gerektiğini savundu.

Yerel basına göre Rio de Janeiro temsilcisi, önümüzdeki hafta itibarıyla idmanlara geri dönülmesini planlıyordu.

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