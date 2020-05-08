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Yeni durağı belli oluyor! İşte bonservis bedeli

'ta tüm planlar Domagoj Vida'nın satılması üzerine yapılıyor. Ekonomik anlamda rahatlamak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Hırvat stoperi satarak hem 6 milyon Euro'luk gelir elde etmek hem de yıldız futbolcunun 3 milyon Euro'luk yıllık ücretinden kurtulmak istiyor.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 09:24 ABONE OL
Yeni durağı belli oluyor! İşte bonservis bedeli

Corona virüsünün neden olduğu ekonomik krizde borçları ödeyebilmek için kaynak yaratmaya çalışan Beşıktaş yönetimi 'kurtuluş reçetisini' buldu.

Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımda 3 milyon Euro ile en yüksek ücret alan Vida'yı en az 6 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Böylece hem Vida'nın yıllık ücretinden kurtulmak hem de kasaya 6 milyon Euro girmesiyle toplam 9 milyon Euro'luk bir gelir kaynağı kazanmanın hesabı yapılıyor

Hırvat yıldızla yapılan indirim görüşmelerinden olumsuz cevap alınması üzerine köşeye sıkışan yönetim Vida'yı isteyen kulüplerin tekliflerini tek tek masaya yatırmayı planlıyor.

3 KULÜP YAKINDAN İLGİLENİYOR
Başta West Bromwich olmak üzere Sheffield ve Marsilya'nın Hırvat yıldızla ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi. Yönetim Vida için en az 6 milyon Euro almanın hesaplarını yapıyor.

TAKASA SICAK BAKILMIYOR
Yönetimin bu rakamın büyük bir bölümünün peşin olarak ödenmesini isteyeceği ortaya çıkarken Vida'ya talip olan kulüplerin yapacağı takas fikrinin kabul edilmeyeceği belirlendi.

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Yeni durağı belli oluyor! İşte bonservis bedeli
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