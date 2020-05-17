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'dan flaş karar! Antrenmanlar yeniden başlıyor

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerden biri olan 'da futbola dönüş adımları atılmaya başlandı. Daha önce ekiplerine 'tan itibaren toplu antrenman izni verilmişti. Son alınan karara göre tüm İspanya genelindeki kulüpler 18 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde çalışabilecek.

Giriş Tarihi: 17.5.2020 15:08 ABONE OL
İspanya'dan flaş karar! Antrenmanlar yeniden başlıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçen İspanya'da, futbola yeniden dönüş için adımlar atılıyor. İlk olarak La Liga ekiplerine 18 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde antrenman yapma izni verilmişti.

L'equipe'te yer alan habere göre La Liga yönetiminde görevli bir kişi bu iznin 18 Mayıs'tan itibaren tüm kulüplere verileceğini bildirdi. Bu doğrultuda Espanyol, Leganes, Getafe ve Valladolid gibi corona virüsünden en fazla etkilenen bölgelerin takımları da idmanlara çıkabilecek.

Bu adımlar futbolda normalleşmenin başladığı şeklinde yorumlandı. La Liga patronu Javier Tebas daha önce bir televizyon yayınında La Liga'nın başlangıç tarihi için 12 Haziran'ı işaret etmişti.

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İspanya'dan flaş karar! Antrenmanlar yeniden başlıyor
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