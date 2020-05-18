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'dan 'u listesine aldı

Son dakika transfer haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe sadece şampiyonluğu değil önümüzdeki seneleri de düşünerek hareket ediyor. Alınan son bilgilere göre Kanarya, 3. Lig ekibi 'dan 'u listesine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 15:30 Son Güncelleme: 18.5.2020 15:39 ABONE OL
Fenerbahçe Bucaspor'dan Barış Sungur'u listesine aldı

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ifade etti. Süper Lig'den 6, TFF 1'inci Lig'den ise 1 takımın Barış'ı istediğini dile getiren Başkan Aktaş, "Kulüplerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

BUCASPOR 500 BİN EURO İSTİYOR
Sarı-lacivertlilerin Barış Sungur için 500 bin Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un genç futbolcu için 1 milyon TL'lik teklif yaptığı ifade edildi. Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün 1 milyon 300 bin TL, Medipol Başakşehir'in ise 2 milyon TL önerdiği vurgulandı.

Almanya doğumlu olup 2013'ten bu yana Bucaspor altyapısında forma giyen Barış, profesyonel kariyerinde sadece bu sezon 3'üncü Lig'de 2 maça çıktı. Ağları 1 kez havalandıran Barış'ın sezon sonunda Süper Lig'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe Bucaspor'dan Barış Sungur'u listesine aldı
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